ha annunciato tre nuove date italiane per gli, che saranno accompagnati daEcco i dettagli:Prevendite 25,00€ + ddpBiglietti in cassa 30,00 €Prevendite disponibili a partire da lunedì 12 giugno alle ore 10.00 sui circuiti Ticketone e Mailticket.Prevendite 25,00€ + ddpBiglietti in cassa 30,00 €Prevendite disponibili a partire da lunedì 12 giugno alle ore 10.00 sui circuiti Ticketone e Mailticket.Prevendite 25,00€ + ddpBiglietti in cassa 30,00 €Prevendite disponibili a partire da lunedì 12 giugno alle ore 10.00 sui circuiti abituali.