Anche quest’anno ritorna il, festival gratuito e a scopo benefico in memoria dell’amico musicista. Il festival si terrà a Farra di Mel (BL) in Loc.Pian Del Toro.Venerdì 23 Giugno serata dedicata al fuoco con spettacoli di giocoleria pirotecnica con. Sul palco si esibiranno i giovani rockere i punkersSabato 24 Giugno sarà la serata principe del festival e sul palco saliranno i folk metaller bellunesii pordenonesicon il loro gothic metal moderno e affascinante , iband di punta della scena thrash metal tricolore e i padroni di casaforti del loro ultimo album “” (). Headliner della serata saranno i friulani, veri e propri leader del movimento pagan/folk metal italiano, appena rientrati dal loro tour europeo.Running Order :Domenica 25 Giugno giornata dedicate alla musica a 360° con gligiovane band prog/rock anni 70, i veterani del blues bellunese, dopo di loro glistorica band Ska locale che porterà sul palco una ventata di allegria. A chiudere la serata e il festival gli, band di livello internazionale che con il loro Tango Punk faranno saltare e ballare tutto il pubblico.Running Order :Il festival ospiterà, oltre ai concerti, un Evento di BMX, Break Dance e Hip-Hop a cura di, installazioni Artistiche, rappresentazioni teatrali e un’area attrezzata per i più piccoli.Sarà attiva una fornitissima cucina dove poter degustare prodotti locali assieme ad un ottima birra o un cocktail fornito dallo speciale lounge bar.Sarà possibile inoltre campeggiare liberamente durante tutta la durata del festival in un area dedicata.