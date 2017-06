Versus Music Project, in collaborazione con CVR Booking, è felice di presentare l'UNICA DATA ITALIANA dei canadesi OBEY THE BRAVE! La band hardcore, capitanata da Alex Erian, già frontman dei Despised Icon, sarà a Milano il prossimo 5 Luglio per un appuntamento esclusivo durante il quale presenterà il nuovo album "Mad Season" in uscita per Epitaph Records il prossimo 2 Giugno, assieme naturalmente ai classici amati dai fan.05.07.2017MILANO - Circolo SvoltaVia Franchi Maggi, 118 - Rozzano (MI)UNICA DATA ITALIANAObey The Brave (CAN - Epitaph Records)+Wrong Way To Die (Padova - Redfield Digital)+Arms Like Anchors (Milano - Metalcore)+GUEST TBAIngresso: 12€Prevendite disponibili su: http://versusmusic.bigcartel.com/ Apertura porte: 20.30INGRESSO RISERVATO AI SOCI ACSI