Anche quest'anno ildi Trezzo s/Adda ha ospitato quello che è ormai diventato un piacevole appuntamento annuale: ilLa manifestazione -giunta alla sua 6° edizione- finalmente dopo vari tentativi andati a vuoto, si articola in due giorni offrendo una proposta musicale varia e di qualità.Noi diabbiamo seguito la 1° giornata che aveva come fil rouge il power metal ed il metal classico ed inoltre ha potuto ospitare lo show per il 25° anniversario di carriera degli(qui in veste di headliner) ed il 20ennale degli italianissimiEcco nel dettaglio come si è svolta questa lunghissima giornata di metallo.Siamo arrivati alcon buon anticipo perchè -seguendo le info del running order- i modenesiavrebbero svolto il ruolo di opener della manifestazione e non volevamo perderci l'energico show del gruppo capitanato daAlle 14,30 la band irrompe sul palco e seguendo alla lettera il logo stampato sulla maglia del frontman "Best opener ever", ci mette davvero poco a scaldare l'atmosfera di un locale già discretamente popolato (a testimonianza che comunque, quella che era nata come una cover band degli Helloween, si è ritagliata un posto di riguardo nel cuore degli appassionati).La mezz'ora a loro disposizione vola e -nonostante qualche imperfezione nel suono- le 4 canzoni tratte dal loro ultimo album "" trovano buon riscontro nel pubblico che però (probabilmente cresciuto come noi a pane e anime jap) esplode letteralmente quando ici regalano la loro versione powerizzata di "" annunciando nel contempo la prossima realizzazione di un album di cover di sigle di cartoni animati degli anni '80.I modenesi hanno tenuto fede al loro proposito, ed il pubblico ora è pronto per la band successiva, gliSetlistAssenti dai gig italiani da 5 anni i sardo-lombardi -anche loro nella loro mezz'ora a disposizione- portano sul palco il loro roccioso epic metal privo di fronzoli ma dal grande cuore.", tratto dall'ultimo album "" coinvolge subito il pubblico anche grazie alla grande carica diche conquista il pubblico anche grazie alla ben nota ironia.La band propone anche vecchi "equini di battaglia", come li definisce il frontman quali "" e "", concludendo poi con la massiccia "". Bentornati guerrieri!SetlistE' quindi la volta dei venetimantenere il livello di adrenalina del locale, ormai quasi pieno (ma mai opprimente grazie anche allo spazio esterno adibito a meet and greet con le bands ed a stand musicali).La band die del "capitano"scegli di puntare forte sul nuovo albumdal quale propone "", la title track e "", oltre che naturalmente su pezzi classici del loro repertorio quali ad esempio" e l'immancabile "".SetlistAlle 17,10 perfettamente in orario tocca aisperimentare quanto sia ribollente di entusiasmo ile la band capitanata danon si tira certo indietro ed offre una prova maiuscola.e soci - con il loro power metal venato di prog- non sbagliano una nota e la prova vocale diè di ottima qualità sostenuto anche da due coristi (!!!) che alzano e completano la proposta del combo piemontese.", "", "" e "" eseguita tra la sorpresa del pubblico insieme all'ex singer(in forma smagliante) scatenano la folla e-da consumato istrione- cavalca l'onda vestendo per un attimo (idealmente) i panni di Re Julian dell'anime Madagascar intonando "Mi piace se ti muovi" tra le risate di tutti.Davvero un'esibizione impeccabile ed in un tempo accettabile di 50 minuti sufficienti per apprezzare in pieno il talento della band che nell'occasione festeggia i 20 anni di carriera!, la band successiva, erano (almeno a giudicare dall'entusiasmo del pubblico) molto attesi dai fans: probabilmente per il desiderio di sentire dal vivo i pezzi dell'ultimo, bellissimo "".Ed in effetti la band die del fenomenale drummerattinge a piene mani dall'ultima release con i brani "", "", la title track "", "" e "" oltre a canzoni più datate inserite nel full lengthNonostante qualche problemino legato al volume degli strumenti ed ad incomprensioni tra i membri della band, iconcludono il loro show sulle note di "" e lasciano il palco con il pubblico ormai pronto per le 3 band che chiuderanno la serata (e che sono probabilmente le più attese)SetlistTocca aiportare una sterzata alla serata, fino ad ora incentrata soprattutto sul power, con il loro metal epico, possente e privo di fronzoli.Basso, chitarra e batteria: questa la scarna lineup del combo svedese che -come avevo già avuto modo di apprezzare mesi fa quando aprirono il live di Testament ed Amon Amarth- procede come un vero proprio rullo compressore.non saranno mai considerati dei virtuosi ma quanto a capacità di fomentare il pubblico se la giocano alla grande con i Rage, guarda caso un altro trio.Il-ormai quasi sold out- risponde alla grande e si lascia trasportare dalla violenza di "", di "", di ""e di "", assecondando in tuttoe la sua furia demolitrice.Un'ora di assalti all'arma bianca di cui forse si sentiva il bisogno per apprezzare la qualità e la classe delle ultime band in cartello.Quando alle 21 isalgono sul palco cerchiamo di mettere a tacere le vocine interiori che iniziano a bisbigliare....ma non è facile quandoe soci, insieme al nuovo singeriniziano a sciorinare i pezzi storici della band, ignorare la gigantesca ed impalpabile presenza di Fabio Lione che sembra aleggiare su tutti i presenti.ce la mette tutta per dimostrare di essere all'altezza dell'illustre predecessore (a volte arrivando a strafare per troppa generosità) ed interpreta al meglio delle vere e proprie pietre miliari del genere: "", "", "", l'anthemica "e l'immancabile "" scorrono veloci grazie alla maestria dima -sarà per un paio di passaggi a vuoto avuti dal buontentando di conquistare il pubblico- la sensazione di nostalgia ci accompagna sino al termine della loro esibizione (sensazione condivisa con parecchia gente, a sentire i commenti che serpeggiano tra il pubblico....)SetlistLa conclusione di questa lunghissima giornata all'insegna del power si avvicina ma non prima di aver assistito allo show degli, band amatissima a queste latitudini (affetto ricambiato a sentire le parole cherivolge sempre al pubblico in ogni esibizione italiana).E proprio per celebrare degnamente il quarto di secolo di attività della band di Fulda,e sodali hanno preparato una setlist veramente ad hoc, eseguendo anche brani raramente presenti nei loro show.Si parte con la ruffiana "" che invita immediatamente tutti ad unirsi al coro della band e poi subito - come un improvviso pugno sui denti- arriva il pezzo simbolo della band, quella "" che resta il punto più alto della discografia dei teutonici.Il pubblico è ormai in mano a che via via introduce ed esegue "", la sognante "", la lunghissima suite "", la scanzonata "", la ballad "", la violenta" ed ancora "", a lungo attesa dal pubblico che spesso ne intonava il refrain.Dopo i brani "" e "" arriva il momento degli encore, e se "" non è una sorpresa, altrettanto non si può dire per "" ormai arrivata ad un'assenza decennale dalle loro scalette.Termina così lo show che ci restituisce una band in forma eccellente con il solito sfrontato, irriverente, folleggiante su tutti (anche se -ad onor del vero- un paio di passaggi a vuoto li abbiamo notati: perdonati!)SetlistUna giornata davvero riuscita questa del, organizzata in modo impeccabile e portata a termine senza alcun problema nonostante la pioggia -prevista e puntualmente arrivata- caduta copiosa a partire dal tardo pomeriggio.Siamo certi che -data la risposta del pubblico- anche il prossimo anno la qualità musicale proposta sarà di alto livello, sulla falsariga di queste prime 6 edizioni.