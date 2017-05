DEAD DAISIES + HEADLESS + THE STONE GARDEN

LUNEDI 5 GIUGNO 2017

Druso

Via Antonio Locatelli 17

24020 Ranica - BERGAMO

*UNICA DATA ITALIANA*

Si avvicina a grandi passi il concerto degli straordinariLa band fondata danel giro di pochissimi anni è diventato uno dei nomi piu caldi del panorama Hard Rock mondiale, ha visto e vede militare tra le sue fila letteralmente il who's who del rock'n'roll, con membri di band come GUNS N ROSES, CULT, INXS, ROLLING STONES : la formazione più recente vede, oltre allo stesso Lowy e a(Motley Crue, Scream) musicisti del calibro di(Thin Lizzy),(GnR, Ozzy, ecc) e(Whitesnake).Lo storico concerto de L'Avana e tour insieme a band del calibro di AEROSMITH, KISS, ZZ TOP, BAD COMPANY, LYNYRD SKYNYRD, DEF LEPPARD hanno cementato la fama della band che anche dal vivo è una vera e propria macchina da guerra.L'ultimo celebratissimo album "" è campione di vendite in tutto il pianeta.Special guest della serata gli straordinariLa band abruzzese, con il leggendario(Yngwie Malmsteen , John Norum ) alla voce, è in assoluto stato di grazia: dischi acclamatissimi, costantemente in tour in tutta Europa, consensi di critica e pubblico che aumentano rapidamente ed esponenzialmente.Tra i talenti in assoluto più straordinari della sempre vivace scena italiana!In apertura i: la band capitanata daha messo a fattor comune l’esperienza accumulata dai propri componenti in più di 2.000 concerti, svariate migliaia di chilometri e ore di studio di registrazione per dar vita ad un progetto vitale ed energico, che culminerà ad inizio 2016 con la pubblicazione di un disco “live in studio” e una serie di concerti in tutto il nord Italia, durante i quali verranno presentati i brani scritti dalla band, oltre che a diversi classici AOR.Il background di tutti gli stone garden non da adito a dubbi: sarà puro rock in stile 70s.Link utili:Prevendite: