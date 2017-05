Terzo anno perBeer, ancora più metal e ancora più birra!Ladel festival abbiatense si presenta forte del successo degli anni precedenti e ci presenta un bill ricco e variegato.Il compito di chiudere il festival è affidato agliche con il loro primo album del 2014 hanno condiviso il palco con band del calibro di Gamma Ray, Freak Kitchen. Dreamshade e Destrage.Il loro nuovo album “Life-Related Symptoms” uscito il 7 aprile 2017 per Scarlet Records sta riscuotendo ampi consensi e li sta tenendo impegnati in un tour promozionale che passerà anche per Coop Metal Beer.Sarà possibile vedere esibirsi anche icapitanati dal bassista dei Mesmerize, Andrea Tito con una formazione che annovera membri di venticinquennale esperienza nella scena metal italiana. Il loro nuovo album, “Better Beware!” sarà pubblicato a partire dal 26 maggio tramite Punishment 18 Records.presenteranno del vigoroso power metal con brani tratti dal loro EP d’esordio “Overflow”.I milanesicon il loro sound potente e melodico che li ha portati a condividere il palco con Vicious Rumors, Extrema, IN.SI.DIA. e Ancilotti, tra gli altri. Il loro album, prodotto da Mat Stancioiu (Labyrinth e Vision Divine) sarà al centro del loro show coinvolgente.Infine i, band che propone un thrash metal old school per gli animi più puri.E tanta buona birra artigianale per tutti i gusti a placare le fauci devastate da salamelle, onion rings e molto altro ancora!!!!!