sono orgogliosi di annunciare l'aggiunta alla line up deldied. E' inoltre stato annunciato che nella giornata del 2 Luglio, si terrà in una location separata e a poca distanza dall'area del festival un matinee che avrà come ospiti gli americanie altre band italiane. Di seguito il programma aggiornato del festival:Biglietti disponibili su: http://dissonancefestival.bigcartel.com/ TICKET DAY 1: 15€ presale / 18€ at doorsTICKET DAY 2: 25€ presale / 28€ at doors2 DAYS TICKET: 40€ presale / 45€ at doors