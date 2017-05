. Sabato 20 maggio: quinto appuntamento dell’anno a Imola per Metalzone, con Hide The False, The Humand Tornado e, ospiti gli ospiti marchigiani, Time For Vultures, attualmente impegnati nel loro “The First Chapter Tour”. Il concerto è a ingresso gratuito.Sul palco dell’Art Café (via Saffi 50/B, Imola), dalle 21.30 in poi:A un anno della pubblicazione del loro primo LP, “Storm in a Ketchup” I The Human Tornado riportano il loro sound alternative/stoner rock sul palco del Metalzone. Se non riuscite ad aspettare il 20 maggio, potete dare un’occhiata alla miniserie di clip, “Casa Tornado”, di cui sono protagonisti; sono disponibili sul canale youtube della Devoured agency.https://www.facebook.com/THTofficialNati nel 2015, dalla collaborazione tramembri di Crysalys, Ibridoma e Organic Illusion, i Time For Vultures sono freschi della pubblicazione del loro primo full leght, “I” (SG RECORDS), uscito il 3 maggio. L’appuntamento a Metalzone è una delle date del loro “The First Chapter tour”.https://www.facebook.com/TimeForVultures/. Formazione alternative metal forlivese, gli Hide The False si presenteranno sul palco di Metalzone all’attivo di un EP uscito nel 2013 (“Four”) e del videoclip di “How to save a life”, pubblicato a inizio maggio.https://www.facebook.com/HideTheFalse/