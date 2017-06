SICK N' BEAUTIFUL

Due nuovi show a Fermo e Bologna

Gli alieni stanno per tornare! Isono pronti per portare il loro super show di nuovo in giro per l'Italia. Annunciamo oggi due nuovi appuntamenti live. Il primo sarà il 13 maggio all'di Fermo, all'interno dell'. Oltre a loro, visual show e DJ set bySecondo live invece previsto per il 30 giugno nella fantastica cornice didi San Lazzaro di Savena (BO), in un contesto molto particolare che verrà svelato nei prossimi giorni.SICK N' BEAUTIFUL - Live!13 Maggio - Alien Party @ Heartz Club, Fermo30 Giugno @ Ca' De Mandorli, San Lazzaro di Savena (BO)