SG Records presenta un mini festival con alcune delle sue band di punta. A partire dalle 21:00 in poi saranno quattro le formazioni che si esibiranno sul palco del "New Trash Division Club", live-pub di Montegranaro (FM):▶ ORGANIC ILLUSIONGroove Metalhttps://www.facebook.com/organic.illusion▶ ESSENZATrue Heavy Metal da Leccehttps://www.facebook.com/essenzamanagement/▶ THIS ISN'T OVERMetalcore / Hardcorehttps://www.facebook.com/ThisIsntOverOfficial/▶ LEGION OF CHAOSMetalhttps://www.facebook.com/legionofchaosofficialDal metal più classico fino alle sonorità più moderne, la scaletta accontenterà tutti gli appassionati. Ingresso gratuito.Link ufficiale dell'evento: https://www.facebook.com/events/406718646375813/