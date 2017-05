WARM UP AGGLUTINATION, festival che precede ed annuncia il suo fratello maggiore ovvero l' AGGLUTINATION METAL FEST. Questa edizione del WARM UP AGGLUTINATION si terrà a Bari presso il locale SHARIVARI (ex Target) e vedrà grandi band alternarsi sul palco! Aprire le danze toccherà alla band mascherata DEATH2PIGS ed al loro industrial core metal, a seguire ci saranno i DIEMOCRACY che vi delizieranno con una miscela a base di prog death metal. Ora sarà la volta degli STONEWALL, band heavy metal di stampo americano ricco di potenza, melodia e cori da cantare a squarciagola sotto palco! Dopo tanta violenza musicale, toccherà paradossalmente visto il moniker, agli ELEGY OF MADNESS con il loro elegante metal sinfonico con voce femminile riportarci alla ragione. A questo punto arriveranno gli spettacolari CIRCLE OF WITCHES con il loro metal/stoner, un sound in bilico perfetto tra Motörhead e Black Sabbath e il loro personale tocco stoner'n'roll. Nemmeno il tempo di rifiatare e a calcare le assi arriveranno gli IN.SI.DIA band nata nel 1987 e autori di due capisaldi del thrash metal italiano ovvero "Istinto e rabbia" e "Guarda dentro te" rispettivamente del '93 e del '94 che gli valsero l'appellativo di "Metallica Italiani".Da poco hanno dato alle stampe il loro ultimo lavoro intitolato “Denso Inganno”, album che sancisce definitivamente il loro ritorno sulle scene e che sta ricevendo recensioni entusiaste da parte della stampa e dei siti specializzati. Dunque vi aspettiamo numerosi e rumorosi!!! STAY METAL \m/OPEN GATES ore 20:30START ore 21:00INGRESSO €. 7LINK EVENTO: https://www.facebook.com/events/313441082430724/