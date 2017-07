12 anni per, la manifestazione musicale e culturale a scopo benefico organizzata dall’di Isola della Scala – VR, di cui 5 nella splendida location di(località Boschi - Isola della Scala – VR) confermata anche quest’anno per la due giorni all’ insegna del rock e metal underground. Un mix di generi e di show ai quali potrete assistere gratuitamente e per una buona causa, infatti tutto il ricavato va in beneficienza a realtà locali.Non mancheranno tutti gli eventi e spettacoli correlati ai concerti del main stage che vi sveleremo man mano che si avvicina la data! Immancabile l’after show con dje l’ormai consolidata area dedicata al tattoo e al body painting, stands enogastronomici con il celeberrimo “piattone dei butei” , una miriade di sfiziosi stand dove potrete trovare ogni tipo di accessorio a tema e il rock-expo che ogni anno cresce e si arricchisce di nuovi artisti che espongono le loro creazioni. All’ interno della Barchessa sarà inoltre allestita una mostra fotografica a tema musicale a cura di un’associazione veronese.apertura stands h 16:00inizio live h 18:00– Symphonic Power Metal - Alessandria– Hard Rock - Bologna– Rock Progressive – Verona– Heavy Metal – Germania– Hard Rock melodico - Novara– Rock – VeronaVia BoschiIsola della Scala, (VR)