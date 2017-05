Morrigan Promotion e Clubhouse Indian Bikers MC Foggia sono lieti di presentare la II° edizione del METAL ALLIANCE FEST. Sabato 13 Maggio vi aspettiamo per un indigestione di metallo pesante eavremo l'onore di ospitare sul nostro palco due band storiche del panorama heavy metal nazionale ovvero la STRANA OFFICINA e gli IN.SI.DIA.Aprire le danze toccherà aI BIFROST ed al loro progressive extreme metal, a seguire sarà la volta dei REAL CHAOS, devastante death/ grindcore band foggiana. Subito dopo di loro sarà la volta dei CANCRENA, padrini del southern thrash metal, una di quelle band capaci di smuovere montagne con la potenza del loro sound e scatenare il pogo più sfrenato!!! A questo punto sarà la volta degli spettacolari CIRCLE OF WITCHES e del loro metal/stoner, un sound in bilico perfetto tra Motörhead e Black Sabbath e il loro personale tocco stoner'n'roll. Nemmeno il tempo di rifiatare e a calcare le assi arriveranno gli IN.SI.DIA band nata nel 1987 e autori di due capisaldi del thrash metal italiano ovvero "Istinto e rabbia" e "Guarda dentro te" rispettivamente del '93 e del '94 che gli valsero l'appellativo di "Metallica Italiani".Prevista per il 25 Marzo 2017 la pubblicazione di “Denso Inganno”, il nuovo album che sancisce definitivamente il loro ritorno sulle scene, album che sta ricevendo recensioni entusiaste da parte della stampa e dei siti specializzati. A chiudere la serata saranno i grandissimi Strana Officina, una band che non ha bisogno di presentazioni essendo tra i prime movers del metallo italiano, nati a metà degli anni 70 e autori di capolavori come l'omonimo "Strana Officina", "The Ritual", "Rock 'n' Roll Prisoners", "The Faith","Rising to the Call" ecc. La Strana Officina è una di quelle band capaci di riunire sotto la bandiera dell heavy metal ogni tipologia di metalheads e chiunque ami il rock duro, quindi vi aspettiamo numerosi per battere il martello e cantare a squarciagola con loro e le altre band presenti! STAY METAL \m/