Li abbiamo visti due anni fa sul palco dell’di Milano in uno show “sold out” in occasione del tour di celebrazione di “” (il loro album di successo) pubblicato 25 anni fa.Lo scorso settembre, è uscito il DVD “” e nel frattempo la band americana è alle prese col nuovo album in uscita nei prossimi mesi estivi. Glinon si fermano mai ed è con piacere che confermiamo la loro data italiana che si terrà aldi Trezzo a Luglio.18.07 Trezzo Sull’Adda (MI), Live ClubApertura porte: ore 19.00Inizio concerto: ore 21.00Prezzo del biglietto in prevendita: €32,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €37,00Biglietti in vendita su Ticketone a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 5 aprile.Evento Facebook: Clicca QUI