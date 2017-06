VODUN

Il trio afro / rock / stoner in Italia per tre date a giugno

Noisey, Vice ha scritto precedentemente:



Vodun's album POSSESSION sent more than a few shockwaves through the Noisey office with its offbeat blend of hefty stoner doom, low slung blues, heavy rock, and West African spiritualism.

Mojo Magazine ha scritto precedentemente:



Like Aretha fronting Royal Blood after imbibing ayahuasca... unearthly, neck-snapping melange of Afro-beat, RnB and death metal...

Walk with the VŌDŪN!

Dopo il successo del loro primi mini tour italiano, gli inglesitornano in Italia per altri tre imperdibili show nel mese di giugno.Un mix incredibile di rock, musica tribale, psichedelia, riff potenti e batterie martellanti.sono pronti per farvi ascoltare il loro sound primordiale.La band sarà in Italia pochi giorni dopo l'importante partecipazione all', tra i maggiori metal festival mondiali; più precisamenteper tre show incredibili. Si parte daldi Rozzano (MI) il 20 giugno, passando per ildi Cordenons (PN) fino aldi Torino.La band promuoverà il suo ultimo album "" uscito pochi mesi fa per, da cui è tratto il video di "" che da il nome al nuovo tour deiche toccherà anche Germania, Olanda, Spagna oltre alla già citata Francia.Ingresso: 5€Ingresso gratuitoIngresso: 5€