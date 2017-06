Questa sarà un’ottima occasione per vedere l’ultimo tour della carriera dei vincitori della Rock n Roll Hall Of Fame, ovvero i: una delle band più rappresentative di sempre, in supporto al nuovo album “” in uscita agli inizi del 2017 su, che sarà preceduto dal nuovo singolo in uscita il 20 gennaio.continuano il loro viaggio nell’hard rock: i testi e le atmosfere degli ultimi lavori non sono altro che ricostruzioni e sviluppi di un percorso musicale lungo ed importante. L'intera discografia diè una delle rappresentazioni più alte della musica propriamente rock.Nell’ultimo anno hanno sperimentato nuovi orizzonti, raggiungendo anche il pubblico più giovane che, all’epoca dei primi dischi di successo, non era ancora nato. Le pietre miliari “” (1970), “” (1972) e “” del 1973 hanno portato iai vertici delle classifiche in quanto a vendita biglietti e dischi. “”, ad esempio, è diventata ormai un must. Avendo accumulato una moltitudine di “grandi classici” nel corso degli anni, le scalette sono sempre state oggetto di dibattito fra gli irriducibili e gli appassionati, soprattutto dopo l’uscita di “”, album che ha ottenuto il “Disco d’Oro” e rimasto per molto tempo nella “Top Ten” delle classifiche di tutto il mondo. Si tratterà dell’ultimo capitolo di una lunga ed intensa carriera che conta più di 120.000 milioni di album venduti e milioni di presenze ai cocnerti. “” e “” sono salite, lo stesso giorno, rispettivamente al numero 1 e 2 della music chart video inglese. Questa è la prova del fascino che iesercitano da sempre sul loro affezionatissimo pubblico.Sarà quindi l’ultima occasione che avremo di vedere idal vivo: vietato mancare!Sarà presente uno special guest che annunceremo quanto prima.Tribuna Frontale Numerata Intero+ d.pdGradinata Numerata Intero+ d.p.Parterre Posto in Piedi Intero+ d.p.Tribuna Telescopica Numerata Intero+ d.p.Biglietti disponibili su ticketone Via Gino Cervi 2Bologna