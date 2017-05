La notizia circolava da qualche mese nel web. Adesso possiamo confermarein reunion connel loro tour d’addio nell’evento power metal dell’anno. La band eseguirà “” per intero dal vivo.Sarà l’evento power metal dell’anno, le premesse ci sono tutte.non saranno soli: prima di loro si esibiranno i co-headlinere gli special guestpronti a pubblicare il nuovo album il prossimo aprile.proseguiranno il tour del loro ultimo album di successo “” accolto a braccia aperte da fan e stampa specializzata e che li sta portando da oltre un anno in giro per i palchi di tutto il mondo. Sarà un piacere rivederli in questa occasione dove suoneranno un set intero esattamente come, la power metal band italiana per eccellenza, sono pronti a pubblicare il nuovo album “” il prossimoUn grande, unico ed atteso appuntamento per i fan italiani ilall’di Milano in collaborazione conche si terrà fra il 12 maggio e l'11 giugno al Legend Club di Milano.Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle oredi sabato: 40,25 € + d.pVia Valtellina 25Milano