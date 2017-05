Concertopresso Pala Alpitour (ex Pala Olimpico), Corso Sebastopoli nr. 123 TorinoInizio concerti ore 19.00Biglietti:- Posto unico parterre in piedi: € 65,00 + prev.Primo Anello Numerato: € 90,00 + prev.Secondo Anello Numerato: € 75,00 + prev.- Vip Packages:KISS VIP Meet & Greet Package: € 1170,00 include:Biglietto per assistere al concerto (a scelta tra parterre o posto a sedere)Foto insieme ai KISSSessione di autografi con i KISS - 2 oggetti per persona, no strumenti musicaliAccesso esclusivo al soundcheck pre-show dei KISS (set acustico)Esclusivo VIP merchandise dei KISSLaminato ufficiale del meet & greetAccoglienza dedicataKISS Premium VIP Package: € 305,00•Biglietto per assistere al concerto (a scelta tra parterre o posto a sedere)•Early entry prioritario•Esclusivo VIP merchandise dei KISS•Laminato VIP commemorativo