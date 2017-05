Introduzione di Sergio Rapetti

... se gli anni passano.Sopra e sotto il palco, la passione, la voglia di suonare e quella di poter prendere parte ad un evento musicale restano sempre vive.Poi per iè ancora più facile rispetto ad altri gruppi: loro hanno il carisma, il cerone, le maschere e anche le grandi canzoni, quelle che non si possono dimenticare.Passa quindi in secondo piano se la voce dinon è più (da tempo direi.. ) al Top: ci pensano le scenografie, i botti, qualche reggiseno gettato sul palco, il sangue (finto, ovviamente) che cola, le carrucole e le pedane mobili che avvicinano i musicisti al proprio pubblico, a catturare le attenzioni dei presenti.Quelli che stasera hanno risposto all'appello e riempiono ildi Torino, dove prima deisuonano gli energici, purtroppo, per i soliti impegni lavorativi, riusciamo ad ascoltare solo le battute conclusive del set di questa formazione inglese, che in questi pochi minuti riesce comunque a confermare tutte le buone sensazioni suscitate dall'esordio "Nova".Non sono in grado d’identificare in maniera precisa il momento in cui ilsi è trasformato da “pericoloso” fenomeno sociale, corruttore delle giovani menti, a “spettacolo per famiglie”, ma è comunque simpatico osservare l’eterogeneità del pubblico presente stasera aldi Torino, capace di abbracciare almeno quattro generazioni di, qualcuno dei più piccoli magari lo diventerà, mentre stasera si limita ad assecondare, non senza qualche presumibile malumore, i desideri dei genitori …).Il fatto che si tratti dellodi un pilastro importante della nobile storia di questo genere enfatizza sicuramente questa varietà anagrafica, anche perché, ammettiamolo, assistere a un concerto deinon è mai una faccenda “banale” neanche se li hai già visti dal vivo diverse volte e conosci abbastanza bene un “copione” che si ripete, sebbene con piccole variazioni, da tempo immemore.E allora... e poco importa se l’audio dellasabauda sia poco nitido (almeno dalla tribuna … mi dicono che nel parterre la situazione fosse migliore …) e la voce dinon sia esattamente quella dei giorni migliori.Le sue capacità di consumatosopperiscono alle piccolevocali e in ogni caso l’attenzione non si affievolisce mai, anche grazie al consueto profluvio di effetti scenici (fuochi d’artificio, fiamme, raggi laser, piattaforme semoventi, ecc.), a unsempre magnetico e al lavoro di due ottimi esecutori come, che continuare a definire semplici comprimari è ormai oltremodo ingeneroso.E poi, non “dimentichiamola”, c’è la, compressa in una scaletta di “tutti classici”, una sequenza pressoché ininterrotta di grandi canzoni che in moltissimi casi sono entrate con pieno diritto nell’immaginario collettivo di tutti gli estimatori del settore, compresi quelli che hanno censurato le scelte “opportunistiche” e commerciali di unache anche in tali frangenti ha dimostrato uno spiccato talento e un raro gusto espressivo.Descrivere i singoli momenti dell’esibizione è abbastanza superfluo … potrei dirvi che “”, “” (che ha pure il merito d’istigare il lancio sul palco del primo reggiseno della serata!), “” (con la consueta citazione di "" targata The Who), “” (proposta con l’ausilio di un giovanissimo membro delsul palco!) e “” sono emozionanti capisaldi di un modo unico di proporre arte sonora e divertimento, oppure riferirvi di quanto sia appassionante vedere per l’ennesima volta“volare” e “sputare sangue” durante il suo assolo e l’esecuzione di una devastante “”, ma credo che la cosa non vi sorprenderà per nulla.Potrei altresì riferire di come, seppur ampiamente “prevista”, sia emozionante l’esecuzione di “” conposizionato sulla pedana mobile al centro della platea, e di come il suo ritorno sul palco sia il preludio all’arrivo di un’altra gemma sonica come “” (cantata da un pimpante), ma anche qui non direi nulla di nuovo.Si potrebbe, infine, sottolineare la straordinaria efficaciadi autentici “inni” come “” (con tanto di esplosione di coriandoli,a sorvolare le teste delle prime file grazie all’ausilio di bracci meccanici eche officia il “rito” della frantumazione della chitarra), “” (uno di quei brani spesso aspramente criticati che però tutti conoscono e cantano!) e “” e tuttavia sono certo che si tratti nuovamente di considerazioni parecchio scontate.Preferisco, quindi, segnalare una dirompente interpretazione di “” e la presenza in scaletta di una non notissima “”, suonata mentre sugli schermi posti al centro e ai lati del palcoscenico scorrono delle suggestive immagini d’epoca … ed ecco che scatta il… primi anni ottanta, unquattordicenne attende con ansia il momento in cui i suoi idoli sarebbero stati ospiti addirittura del… la conseguente delusione per un “evento” che invece si rivelò un breve e un po’ “imbarazzante” collegamento con lodi New York (dove il gruppo si esibiva, tra l’altro, senza…) brucia ancora nei suoi ottenebrati ricordi.Oggi siamo stati certamente più fortunati … siamo stati ancora una volta testimoni “diretti” di come icontinuino a essere una potentissima “arma di diffusione globale” del “grande vecchio”in tutto il globo terracqueo …---- Rock and Roll (Led Zeppelin - recording)1. Deuce2. Shout It Out Loud3. Lick It Up4. I Love It Loud5. Firehouse6. Shock Me7. Guitar Solo8. Flaming Youth9. Bass Solo10. God of Thunder11. Crazy Crazy Nights12. War Machine13. Say Yeah14. Psycho Circus15. Black Diamond16. Rock and Roll All Nite1. I Was Made for Lovin' You2. Detroit Rock City---- God Gave Rock 'n' Roll to You II (recording)