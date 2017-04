A cura di Nicola.

Venerdi 24 Marzo 2017, glitornano in zona Torino a Burolo al, un locale che offre anche la possibilità di cenare a buon prezzo, in un bella e spaziosa location.Sul palco alle 22.30 ad aprire il concerto salgono i giovani, power metal band del torinese, che reggono bene per circa 40 minuti eseguendo i loro pezzi freschi di composizione in classico stile power di fine anni 90, con un buon riscontro del pubblico presente.Alle 23.30 dopo un veloce cambio palco, tocca agli, tutti con le loro divise militari ottocentesche, ispirate ai corpi militari che hanno unificato l’Italia durante il Risorgimento, tema principale del loro ultimo album “”. Sul palco oltre gli striscioni coreografici e tricolore sulla batteria, spicca il loro nuovo cannone d’artiglieria pesante, un rifacimento a dimensioni originali molto realistico e d’impatto scenografico.Dopo 2 minuti di intro strumentale con "" si parte con "", brano di cui potete trovare il videoclip ufficiale on line , l’intro di batteria di, un po’ alla Mc Brain, si incastra con le ritmiche taglienti delle chitarre, mentre la voce del capitanoci riposta indietro nel tempo ai tempi della battaglia che libero Marche e Umbria dallo Stato Pontificio. Subito attaccata “” incalza un ritmo più cadenzato e Thrash, mentre “" ci riposta ad sonorità più Heavy classiche con belle armonizzazioni dei solisti. A seguire con un ritmo molto marziale e battagliero la canzone dedicata a Giuseppe Garibaldi “” dove spicca il ritornello molto melodico e orecchiabile, sorpresa sul finale poi quando sulla chiusura del pezzo il cannone spara... a salve ovviamente, sul pubblico che man mano si era fatto più numeroso. Un salto indietro nel tempo con due brani dal precedente album, "" e "", fatte di seguito senza pausa con un buon impatto, per seguire poi con la veloce "", fino al primo singolo di "", "", con cori che inneggiano ad una Rivoluzione come nei moti rivoluzionari del risorgimento, mentre il ritornello viene cantato dal pubblico che si fa sempre più caloroso.A seguireintroduce con il basso "", mentre il pubblico tiene il tempo battendo le mani, il pezzo parte poi veloce fino ad arrivare al brano che dovrebbe concludere il live , "", una canzone da ritmo pesante e cadenzato che inneggia con cori epici all’unione nel classico spirito di fratellanza H.M. , concludendosi con un esplosione di chitarre distorte soli veloci, acuti lunghissimi,e potenti rullate di batteria... un finale insomma alla vecchia maniera, molto 80’s!Ma su richiesta del pubblico che ormai si era fatto sempre più euforico, il live riparte con due cover classiche di forte impatto, "" degli Helloween e "" degli Iron Maiden,ben eseguite sugli schemi originali dei pezzi, che si attaccano a "" un pezzo estratto dal loro primo album che conclude un live di un’ora e mezzo circa.La band si conferma molto diretta e potente dal vivo, facendo valere l’esperienza maturata in quasi 25 anni di attività live, nei quali ricordiamo hanno solcato i palchi importanti come supporto a WASP, Tarja, Exodus , Blaze ecc.. ecc.. per concludere foto tutti insieme sul palco tenendo il tricolore, con i ragazzi deglie con gli organizzatori, in pieno spirito di amicizia e unione!