Indicati come i primi veri agitatori della scena black, glihanno sempre saputo rinnovarsi e rimanere dinamici, diventando prima un pilastro del metal più classico, poi di quello più avanguardista, fino a cambiare totalmente pelle: passando per folk, ambient e trip-hop, hanno sconfinato nell'elettronica e nel prog, fino a includere nel loro sound anche echi di musica da camera.Nascono nel 1992 a Oslo. Scelgono di chiamarsi("lupi" in norvegese) guidati sin dai primi passi da un preciso concept, al cui centro c'è l'uomo, animale capace di elevarsi al di sopra della natura, eppur sempre piccolo e inerme al cospetto di forze senza nome, più grandi e antiche di lui. Imprevedibili, mutevoli, capaci di reinventarsi a più riprese, nel pantheon del concettualismo sonoro d'essai, gliricoprono da sempre un ruolo di primo piano ben delineato, quello di chi manifesta chiaramente la propria idiosincrasia nei confronti delle cosiddette vie maestre e segue, quasi per legge, impervi sentieri isolati.Nella maestosa cornice del, in esclusiva nazionale, glipresenteranno il loro ultimo album, "".Live atApertura porte: ore 20.00Inizio concerto: ore 22.00Prezzi:Posto Unico alla cassaPosto UnicoStrada Masone 121FontanellatoParma