Sono stati resi noti i primi dettagli del, evento collegato al contenitore musico-culturale Rock My Life, che avrà luogo la prossima estate.Il Rock My Life Festival avrà luogo i prossimipresso La Cava, suggestiva location immersa nel verde sita in località Roselle (Grosseto).La prima delle giornate sarà dedicata al panorama musicale rock mentre la seconda a sonorità metal, spaziando nei generi senza limiti. L'evento, patrocinato dalla Pro-Loco di Grosseto, vede la stretta collaborazione cone la prestigiosa partnership conLa prima confermata sono i rockers, formazione proveniente dalla provincia di Ravenna dedita ad un concentrato esplosivo di rock'n'roll, punk rock e alcuni spruzzi garage.Una tra le formazioni più attitudinali nel loro genere! I Drive Me Dead, composti da membri di altre band già note nella scena locale, hanno debuttato con l'omonimo Ep lo scorso anno e sono pronti per rilasciare il nuovo album 'Who's The Monster' quest'anno con la copertina realizzata da, uno dei disegnatori diLa band suonerà nella prima delle due giornate del Rock My Life Festival, il 30 Giugno 2017.Presto verranno resi noti i nomi delle altre bands partecipanti ed ulteriori dettagli.Restate sintonizzati sui canali ufficiali dell'evento riportati sotto. Nell'attesa godetevi il video di '' dei