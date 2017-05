Come arrivare:

presentano:(NWOBHM - UK)(Thrash Metal - USA)(Heavy Metal - USA)Venerdì 16 giugno 2017Via Carolina Romani 1\11 Bresso (MI)Inizio concerti TBAIngresso TBA con tessera ACSIRicordiamo che alè possibile ordinare panini, piadine, toast- fino al capolinea di Comasina, prendere il Bus 83 in direzione Niguarda e scendere in Via Cadorna a circa 300 m dal locale, proseguire dritto in Via Carolina Romani: MI-VE A4 uscire a Cormano, seguire le indicazioni per Bresso, prendere Via Cadorna e proseguire dritto in Via Carolina Romani