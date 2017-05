presenta:(Groove metal/progressive metal/female vocal- UCR)(Progressive Death metal,- ITA)(Post-progressive metal,- ITA)(Trash prog metal, ITA)Una data assolutamente da non perdere, per tutti gli appassionati del genere., capitanati dalla straordinaria e talentuosa, tornano a farci visita in quel di Firenze.Con il loro groove graffiante e con contaminazioni che mischiano il progressive metalcore, hardcore e groove metal e dopo essere diventati tra le band metal più famose in Ucraina, isono pronti a replicare e duplicare il successo raggiunto., hanno segnato il loro esordio lo scorso novembre con il loro primo album "". Con il sound potentissimo dalle sfumature progressive e death metal si sono distinti dal resto delle scena metal italiana.Un'occasione per vedere live una delle band più talentuose del panorama italiano., colgono l'occasione per presentarci il loro nuovo album "" e con il loro progressive metal a tinte apocalittiche attireranno l'attenzione dei presenti., con il loro esplosivo trash prog metal infiameranno il palco e il loro album "" uscito lo scorso anno ha ricevuto recensioni positive da parte di tutti gli addetti ai lavori.Via Prenestina 738 00155 RomaOrari:T.B.ACosto in prevendita: 8 €Costo in cassa: 10 €Modalità di acquisto biglietti:Per acquistare i biglietti basta inviare una mail aPagamento via paypal o postepay