God Is An Astronaut

presentano:Ecco ritornare in Italia una delle bands Post Rock più amate nel nostro paese, ormai di casa ecco iNati nei primi anni del secondo millennio in Irlanda, isono senza ombra di dubbio una delle migliori realtà europee nel loro genere. Capaci di dare vita ad un Post-Rock strumentale dalle atmosfere malinconiche con un impatto musicale devastante, la Band si è ritagliata nel corso degli anni un posto di tutto rispetto a livello mondiale, quasi da essere considerata un punto di riferimento per tutti gli amanti del genere autodefinendosi come "space rock".TICKETS : 20€ + ddpPrevendite disponibili presso i punti vendita Ticketone e MailticketLa location verrà annunciata a breve.Per Info :