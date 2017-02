"Rebel Circle Night": Jolly Roger e Easy Trigger live in provincia di Reggio Emilia

Sabato, a partire dalle ore 22.00, si esibiranno sul palco, due band della scena underground italiana. L'evento organizzato dallo staffe avrà come di consueto il nome. Vedrà avvicendarsi sul palco:. A seguire dj set fino alla chiusura.L'evento si svolgerà presso, Via Roma n. 6, 42049, Sant'Ilario d'Enza (RE).(Rock)Provenienza: Reggio Emilianascono da un'idea dinata da una serata qualunque davanti ad una birra nell'estate del 2011.Quindi hanno contattatoper la batteria,per il basso eper una seconda chitarra per ottimizzare il suono ed arrivare all'idea iniziale del gruppo.Una volta trovati tutti i componenti, nel Settembre 2011 hanno iniziato a suonare assieme e a sorpresa di tutti con un'incredibile feeling.Infatti sin dalla prima prova hanno iniziato a comporre pezzi propri con influenze musicali diverse ma con la stessa voglia di suonare, per arrivare al fine ultimo di tutti i componenti: creare un genere innovativo ed energico con il giusto sound e le giuste idee.(Punk Rock n'roll HARD ROCK SLEAZE)Provenienza: VeronaGlinascono nel 2009. Dopo alcune modifiche, la band trovò il suo equilibrio con una formazione di cinque membri. Nel marzo 2011 il loro primo EP di cinque tracce, influenzato dal 80 ' s hard rock e sleaze rock.P. Il primo album "" ha visto la luce del giorno il 10 dicembre 2012, tramite, con distribuzione nazionale die promozione da. Dopo l'uscita del videoclip "", nel 2013 la band ha accolto il nuovo bassista, che ha debuttato durante il concerto a Padova come apertura atto per Faster Pussycat. 2014 è caratterizzata da nuovi cambi di formazione, con(voce),(chitarra) e(batteria), che ha suonato neiper 8 anni, entrare nella band. Con i nuovi membri a bordo, la band ha suonato l'ultimo concerto del suo "" al Rodeo di Hollywood (Lipsia, Germania) il 27 dicembre 2014. Dopo un lungo tempo trascorso in sala prove che compongono la roba per il nuovo album, nel 2016 grilletto facile ha annunciato un nuovo cantante, Nico, rinnovato il contratto coned entrò in studio di registrazione per realizzare il suo secondo album "", cui uscita è prevista per settembre.CALENDARIO "REBEL CIRCLE NIGHT" 2017Informazioni sul locale: