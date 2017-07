FLESHGOD APOCALYPSE - Headliner al Ferrock di Vicenza il 12 Luglio

Annunciato il primo appuntamento estivo per i. La symphonic death metal band sarà protagonista deldi Vicenza, storica manifestazione live arrivata alla 20° edizione.La band sarà l'headliner della giornata di, nella magnifica location di Parco Retrone in Via Malvezzi, vicino all'uscita autostradale di Vicenza Ovest.Insieme a loro, giù annunciati gli special guest, symphonic metal band di Vicenza.Parco Retrone, Via Malvezzi - VicenzaMercoledì 12 LuglioInfo sull'ingresso a breveinfo booking: booking@baganarock.com