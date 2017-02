SICK N’ BEAUTIFUL on the road!

Annunciate le prime due date

The Venusian Gazette ha scritto precedentemente:



Una nave in panne, un circo di avventurieri...La migliore ROCK ‘N’ ROLL BAND al largo di ALPHA CENTAURI!

La prima vera rock n' roll band aliena,, torna on the road!Annunciate le prime due date dei diversi appuntamenti in vista per i cinque extraterrestri, che tornano sul palco dopo qualche mese di assenza, con il loro adrenalinico Hard Rock contaminato da Industrial e Electro-Pop, melodie contagiose e dirette, ed uno show imperdibile, con costumi, scenografie e strepitosi effetti speciali.Il primo concerto sarà venerdì 17 febbraio aldi Fontaneto d’Agogna (NO), in compagnia degli esuberanticon il loro inconfondibile stile caratterizzato da heavy metal e parodie.Ingresso 10 € + d.d.p. > Prevendita Dopo un settimana ci sarà il secondo live che vedrà la band dal vivo 'a casa', allodi Roma per lo speciale "". Appuntamento per venerdì 24 febbraio, ingresso 5 € e ospiti speciali da annunciare.sono attualmente al lavoro sul secondo album che seguirà il fortunato disco di debutto "" uscito nel 2015 e pubblicato dall’etichetta americana(Los Angeles).Due sono i singoli estratti da questo primo lavoro:. Uscita appositamente lo scorso dicembre è la cover natalizia di, da non perdere.Presto ulteriori info su