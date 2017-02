a Nociglia (LE) in via Surano 42, presso lo spazio live del "", serata interamente dedicata all'heavy metal made in Salento, conedsono una band formata dal naturale percorso evolutivo dei, e che ha appena pubblicato il primo cd ufficiale per l'etichetta! Il loro sound, intricato ed estremo, affonda radici nel folk-pagan-metal, incardinandosi nel filone death. Il sestetto ha maturato un sound particolare e progressivo, che farà da tappeto alla storia narrata nel loro cd "" l'odissea della marionetta che si libera dalle redini che ne limitano l'identità e inizia il suo percorso nel mondo reale, tra disillusione e stupore...Glisono un trio hard & heavy che ha mosso i suoi passi all'inizio degli anni '90 per proseguire la sua attività fino ai giorni nostri. I tre, ovvero i fratelli(rispettivamente chitarra/voce e basso), assieme al batterista, hanno elaborato data dopo data, palco dopo palco, un sound originale che trae ispirazione dai classici dell'hard rock, arricchito da influenze thrash e power metal. Il tutto senza prendere le distanze da un approccio rock 'n' roll che da sempre li contraddistingue. Tornati recentemente a pubblicare per una etichetta italiana, la, glipresenteranno brani estratti dalla loro ricca discografia. "" è il loro ultimo disco, distribuito digitalmente e in copia fisica (anche in occasione del concerto) che la band sta promuovendo con live e i più disparati eventi multimediali. Carlo ed Alex sono endorser ufficiali dellaStart alle 21:00