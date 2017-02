Sabatoa partire dalle ore 21.30, si esibiranno sul palco del, tre band della scena hardcore metal modenese.L'evento si svolgerà presso il, via Livorno, 9, 41012 Carpi (MO)(grindcore/hardcore)Sono un progetto realizzato da musicisti italiani e brasiliani che condividono la passione per la musica estrema e cultura latino-americana. Durante la loro carriera tutti i componenti hanno sperimentato numerosi spettacoli dal vivo e pubblicato alcuni album full-lenght distribuiti in tutto il mondo.La band prende macinare riff potenti e massicce percussioni dei tamburi e vocals aggressive (in portoghese) insieme ad un mix di hardcore, metal, grind e suoni industriali, influenzato da Cazares funziona e l'atteggiamento di Cavalera.La loro musica ci porta visioni di un mondo parallelo fatto di deformato orrore e di aggressioni, dove giusto e sbagliato si fondono e non è facile da riconoscere e l'aumento è dura e implacabile, cercando di afferrare ogni aspetto del suo enorme potenziale.Per confrontare la finzione irreale e vizioso dicon ciò che il mondo reale pone davanti a noi potrebbe essere un altro modo per imparare come a volte la realtà supera la finzione.Nell'agosto del 2009, la band firmò per l'etichetta americana. Ora l'album di debutto è pronto e un nuovo messaggio è disposto a essere diffuso.(hardcore/metal)è un progetto hardcore metal "d'assalto" fortemente voluto dal'ex storico cantante deiche trova il completo supporto umano e tecnico nei, una nota metal band locale. Ipubblicano a fine ottobre 2014 il loro primo album per l'etichetta italianae si intitola "" con la collaborazione tecnica del produttore, arrangiatore e chitarrista(ex browbeat, amassado, the modern age slavery) presso gli studidi Parma. L'album viene recensito positivamente da webzine italiane e straniere. Hanno condiviso il palco con BRUJERIA, THE MODERN AGE SLAVERY, AMASSADO, DESPITE EXILE, DAMNED SPRING FRAGRANTIA, AWAKEN DEMONS, VIOLENT SUTURA, FACE YOUR ENEMY, SLANDER, DAMN CITY.(thrash/sludge metal)https://www.facebook.com/stonedriftpage/Glisi formano nel 2007 a Rolo (RE), per idea di Max e Enrico. Hanno una demo all'attivo, chiamato "" e uno in fase di produzione. Insomma, sarà un live caratterizzato dall'energia all'insegna di uno Sludge Hardcore con influenze Thrash Metal.Altre informazioni: