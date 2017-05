è orgogliosa di presentare:La band Brutal Death canadese torna in Europa per un tour che li vedrà protagonisti tra i più prestigiosi festival Europei.Per non essere da meno non potevamo farci mancare uno show nel nostro paese: location l'ormai notoa Borgo Priolo.Non perdetevi uno show brutale e senza esclusione di colpi per questa grandissima band con quasi 30 anni di attività sulle spalle!Tickets: TbaPer Informazioni:info at hellfirebooking.com