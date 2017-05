tornano a suonare dal vivo.La band americana che ha vinto più dischi d’oro di tutti i tempi, sono lieti di annunciare nuove date nei palazzetti di tutta Europa a maggio 2017. Dopo le già annunciate tappe in Russia, Finlandia, Svezia, Norvegia, Germania, Austria e Olanda, iaggiungono al loro viaggio Danimarca, Italia, Repubblica Ceca e Regno Unito.I fan italiani avranno due occasioni per vedere il quartetto.La leggendaria band ha infatti annunciato il tour che li porterà a suonare nei palazzetti di tutta Europa, senza dimenticare l'Italia.A distanza di due anni dal concerto all'Arena di Verona,e compagni saranno in Italia per due appuntamenti in programma il 15 maggio al PalAlipitour di Torino ed ilPer gli iscritti alla Kiss Army i biglietti saranno in vendita a partire dalle 11.30 di mercoledì 30 novembre, mentre per tutti gli altri le prevendite apriranno il 2 dicembre sul circuito TicketOne alle ore 10.16 maggio: Bologna, Unipol ArenaPosto unico parterre in piedi: € 65 + prevenditaTribuna Sud numerata: € 90 + prevenditaGradinata numerata Est e Ovest (alta e bassa): € 75 + prevenditaIl pacchetto comprende:Biglietto per assistere al concerto (a scelta tra parterre o posto a sedere)Foto insieme aiSessione di autografi con i– 2 oggetti per persona, no strumenti musicaliAccesso esclusivo al soundcheck pre-show dei KISS (set acustico)Esclusivo VIP merchandise deiLaminato ufficiale del meet & greetAccoglienza dedicataIl pacchetto comprende:Biglietto per assistere al concerto (a scelta tra parterre o posto a sedere)Early entry prioritarioEsclusivo VIP merchandise deiLaminato VIP commemorativo