Quando una band come i, annuncia l’ennesimo Tour, si aspetta solo di conoscere le data che toccheranno il proprio paese …Li aspettavamo già l’anno scorso in quel del Gods of Metal al Parco di Monza, poi la doccia fredda per la cancellazione del tour, fino all’annuncio delle due date in Italia nel 2017, il 15 maggio a Torino e il 16 maggio in quel di Bologna.Noi di Metal.it, seppur questa volta non possiamo documentarvi l’evento con il giusto report fotografico che una band leggendaria come imeriterebbe, siamo stati presenti in entrambe le date, per potervi almeno raccontare nel miglior modo possibile la cronaca dei due show.E stasera si replica ancora una volta in un palazzetto dello sport, teatro dell’evento è l’alle porte di Bologna, che a dispetto della capienza di 18.000 posti, probabilmente alla fine avrà toccato quota 10.000 paganti.Tuttavia all’apertura dei cancelli si vedeva già una buona affluenza di pubblico, con file ai cancelli degne di un derby Virtus vs Fortitudo (e da queste parti son cose serie).Se si parla deinon esistono mezze misure: o si amano o si odiano, nessuno però può negare, che sono una band che ha dato tanto al Rock e alla musica in generale, e quindi diciamola tutta, seppur con gli acciacchi dovuti all’età, che inesorabilmente inizia a pesare, la mancanza di voce di, unun po’ “appesantito” icon l’esperienza, e i limiti, di 45 anni di storia meritano solo rispetto!Dunque non aspettatevi un report in cui andremo ad analizzare la prestazione vocale in quella canzone o in quel refrain, come dico sempre, se volete la perfezione, comprate il CD e lasciate perdere i Live, i concerti vivono anche di queste sfumature, le valutazioni positive o negative, in questo caso le lasciamo volentieri a chi vive di social network.Adesso il palazzo dello sport dioffre un colpo d’occhio degno dell’evento che sta per iniziare, con le gradinate gremite di migliaia di fan in trepidante attesa, del resto chi era presente ieri a Torino ha garantito di aver assistito ad uno spettacolo da non perdere e poco importa se la setlist sia la stessa andando così ad eliminare qualsiasi tipo di possibile sorpresa, intanto viene issato il telone con quattro semplici lettere,Puntuali sulla tabella di marcia, alle 21 si alzano le note dei Led ZeppelinQuando si spengono le luci sappiamo già cosa ci attende, ma i brividi arrivano comunque:, da questo momento in poi, per le successive due ore, la città si trasforma inIl “triplete” iniziale vede nell’ordine,e la pirotecnicafra una moltitudine di luci, laser, fuochi d’artificio e fiamme, il pubblico è praticamente in delirio, e siamo solo alle prime battute.Si prosegue conche viene cantata da tutto il palazzetto, e vede salire sul palco anche una bambina che “suona” la chitarra con, indubbiamente sarà una fotografia che resterà indelebile nell’abum dei ricordi di questa bambina, e dei suoi genitori.Arriva poi il momento in cui, “sputa fuoco” parliamo ovviamente di, cui segueFra il “Guitar Solo” die soprattutto l’atteso “Bass Solo” in cuiè ancora protagonista col celeberrimo “spits blood” si inserisce la splendida, e il volo sulla piattaforma rialzata da dove prende il viaDevo ancora riprendermi dallo "shock" che partono le note di una delle mie canzoni preferite degli statunitensi vale a dire: fantastico cantarla tutti insieme saltando come dei “pazzi” in questa “notte davvero pazzesca”Al solitosi conferma un grandissimo frontman duranteprende il “volo” e con la successiva, la batteria disi eleva come da copione.L’Intramontabileè probabilmente uno dei brani più famosi dei, che va a chiudere (ma non ci crede nessuno) il concerto.E' una vera “festa” coriandoli,luci, piattaforme volanti che portano i nostri eroi quasi a toccare il pubblico delle gradinate più lontane.Passano pochi minuti che il, iltornino sul palco dell’Unipol Arena, con due grandi classici, l’immancabile “dance”e quellache per una sera omaggia giustamente Bologna come "Rock City”Lo show adesso è davvero finito, mentre dagli altoparlanti partono le note diè inevitabile un attimo di magone per la fine di uno show unico nel suo genere, e penso che se fosse salta inserita in scaletta sarebbe stata la perfezione assoluta, ma va bene anche così!Alla fine a vincere è come sempre il pubblico, quella esultante, variopinta, chiassosa, truccata folla di gente che ha riempito l'Unipol Arena fin dalle prime ore del pomeriggio, vince la Kiss Army con i suoi battaglioni multicolori, di tutte le età, provenienza, ceto sociale, ma soprattutto vincono ancora una volta iche hanno dato lezione di rock and roll, offrendo uno show insuperabile fra fiamme, fantastici giochi di luce, fuochi artificiali, pedane elevatrici… uno spettacolo che molte altre band ben più “giovani” possono solo sognare.E pensate che qualcuno li chiama “vecchietti”DeuceShout It Out LoudLick It UpI Love It LoudFirehouseShock MeFlaming YouthGod of ThunderCrazy Crazy NightsWar MachineSay YeahPsycho CircusBlack DiamondRock and Roll All NiteI Was Made for Lovin' YouDetroit Rock City