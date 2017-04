Nemmeno 5 mesi fa avevo visto gliin compagnia di Testament e Grand Magus a Milano, ( Report qui ) ma l'opportunità di gustarmi due gruppi che amo visceralmente comeedera troppo ghiotta, per cui ieri sera non mi sono perso lo show all'di Bologna. Ecco com'è andata la serata.Già all'ingresso del Club verso le 19 troviamo una discreta folla, segno che molti sono qui non solamente per i vichinghi capitanati da Johan Hegg, ed infatti la zona antistante il palco è già praticamente piena.Alle 19,40 la band originaria di Karhula sale sul palco ed inizia lo show.L'ultimo lavoro die compagni -per il sottoscritto è stato uno dei migliori dischi usciti nel 2016 e quindi ho accolto l'openercon grandissimo entusiasmo. Jukka Pelkonen coinvolge subito il pubblico che risponde con grinta (anche se come avevo già constatato in live precedenti il carisma del vocalist non è minimamente paragonabile ai frontmen degli altri 2 gruppi della serata) incurante di un suono sicuramente non all'altezza della qualità della musica del combo finnico.completano il trittico tratto dall'ultimo full length a cui fanno seguitoe la splendidadall'album; chiude la loro esibizioneed a me resta un filo di amaro in bocca (come spesso accade) per la scelta dei brani a fronte di una discografia vasta e di eccellente fattura.Dopo una breve pausa arriva il momento dei; la band in sede live è una macchina ben oliata eritengo sia (oltre ad un frontman magnetico) una delle voci migliori in circolazione in ambito death metal. Si parte subito forte coned: l'Estragon -che nel frattempo è praticamente sold out- è già al calor bianco ed il gruppo palesemente contagiato dall'energia del pubblico non si risparmia.incalza, subito seguito dalla tastiera diche attacca con il tema di; seguono, che dimostra ancora una volta comein barba a tanti critici sia un album adorato dai fans della band,ancora dall'ultima releasedal controverso, perfetto come sempre, ha completamente in mano la sala e da istrione consumato conduce verso le conclusive canzoni -Prova eccellente (niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista) della band di Goteborg, che diverte e si diverte forte di un affiatamento consolidato, sorretta fortunatamente da suoni finalmente ben bilanciati.?...sarà per la prossima volta....Alle 22 tutto è pronto per l'arrivo degli. Il palco viene scoperto completamente e l'enorme elmo vichingo sormontato dalla batteria ruba l'occhio di tutti......finchènon irrompe sulla scena. Inutile negarlo: nonostante qualche chilo di troppo e l'esagerata teatralità studiata in atteggiamenti e gesti, il frontman ha pochi rivali in quanto a capacità di tenere il pubblico e di dirigerne le emozioni.Il quintetto è un rullo compressore come sempre, ed il nuovo drummerassolutamente integrato con i sodali. Si parte subito fortissimo con, l'epica e meravigliosache si conferma micidiale in sede live.E' poi il momento della trascinantecon il suo coro ruffiano (infatti viene puntualmente scandito a squarciagola da tutti!!) seguita dae dall'immancabile. I suoni sono perfetti,duettano a meraviglia earringa la "sua" gente implacabile: inizia un poker di canzoni che rade al suolo letteralmente il Club;e la grandissimafrantumano tutto e tutti.e la terremotantechiudono apparentemente il concerto: in realtà tutti si aspettano il ritorno dei vichinghi sul palco per il gran finale ed infatti al coro di "Amon Amarth! Amon Amarth!" la band rientra in scena per concludere alla grande.con il suo ritmo quasi folk,e l'attesissima, eseguita dabrandendo un gigantesco Mjölnir mentre tuoni e saette fendono l'aria, terminano alla grande il pittoresco e coinvolgente show degliNon starò qui a riempirvi le orecchie con le consuete chiacchere post-live sull'opportunità che una band come isia troppo importante per fare da supporto nè se sarebbe stato meglio modificare la setlist deglidata la relativamente recente esibizione in Italia; mi limito a dire che -tolto qualche intoppo con i suoni e le luci durante l'esibizione degli- lo show è stato di alto livello ed i commenti ascoltati fuori e dentro l'Estragon mi sono parsi entusiasti.Alla prossima e che Odino combatta al vostro fianco!setlist:setlist:setlist:Encore: