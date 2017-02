Una grande notizia per gli amanti del thrash metal!Siamo orgogliosi di annunciare l’unica data italiana che gliterranno nel prossimo tour in cui eseguiranno per intero dal vivoLa band celebrerà così il trentesimo anniversario del suo album di maggior successo, pubblicato nel lontano 1987 ma ancora attuale e punto di riferimento per molte band dell’ondata thrash metal e hardcore. Sarà un’occasione più unica che rara: impossibile mancare!Special guest: The Raven AgeEcco di seguito i dettagli della data+ The Raven Age14.03 TREZZO SULL’ADDA (MI), Live ClubPrezzo del biglietto in prevendita: €25,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €30.00Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di giovedì 17 novembre.