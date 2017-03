Per festeggiare il trentennale di quel capolavoro che risponde al nome di, glihanno regalato ai fans un tour in cui tutti potranno godere per intero dell'album suonato dalla band. Ieri hanno fatto tappa per l'unica data italiana alsupportati daiArriviamo al Live con buon anticipo, fortunatamente posso dire a posteriori, perchè le procedure di ingresso a causa dei controlli di sicurezza sono più lunghe del previsto; questo non ci impedisce di entrare in tempo per assistere alla performance deiDopo averli visti in tour con i Maiden sapevo cosa aspettarmi ed infatti la loro esibizione, sette brani di facile presa ed estremamente radio friendly, è scivolata via senza picchi degni di nota con probabilmente più gente al bancone del bar che sotto il palco. Ad ogni modo bravi loro: non è facile aprire i tour di 2 mostri sacri come Anthrax ed Iron Maiden.Mi sia permessa però una nota personale: ho trovato sinceramente difficile capire il nesso tra la loro proposta musicale e la band di; credo che la freddezza del pubblico (anche se ancora poco numeroso) sia stata anche dovuta alla difficoltà di entrare in "clima Anthrax" con la loro musica.Comunque alle 20,40 la band termina il tempo a propria disposizione ed iniziano i preparativi per gli headliner. Nel frattempo il Live si è andato via via riempiendo ed alle 21,30 quando tutto è pronto pernon c'è quasi più nemmeno lo spazio vitale per respirareFinalmente ci siamo! In un tripudio di luci e fumo entrano via viae soci ed è il delirio nel pubblico!Nessuno però ha la più pallida idea dell'uragano thrash che sta per scatenarsi, ma lo capiamo immediatamente con le devastanti performance di: non c'è nel locale un singolo centimetro di spazio che non sia occupato da pogo frenetico! Sembra che il tempo non sia passato, che questi trent'anni si siano per miracolo compressi in pochi secondi e tutti, dai più giovani ai più "vintage", ci troviamo catapultati nel 1987 quando quest'album monumentale è stato pubblicato.I brani si susseguono via via veloci:e le altre celeberrime songs vengono rovesciate come tonnellate di metallo fuso sulla folla adorante, rapita dalla voce potente di Joey, dal drumming preciso e massiccio diche non fa rimpiangere il grandee dal carisma di, vero deus-ex-machina dei newyorkesi che ha letteralmente in pugno tutta la platea.Sebbene il mantra "Bello-Belladonna-Benante" non sia più recitabile a causa dei problemi di Charlie, glinon mostrano cedimenti ed arrivano al'ultimo brano di, senza accusare alcun tipo di calo! Eccezionale davvero se pensiamo che questi ragazzi hanno passato da un po' la 50ina di primavere!Inizia quindi la setlist votata dai fans (in modo, a dire il vero, assai misterioso) che comprende pezzi storici qualiper chiudere infine in bellezza dopo quasi 2 ore di concerto con l'immancabileUn live veramente splendido, in una cornice di pubblico esaltata ed esaltante (anzi, vista la grandiosa risposta dei fans, è stato quasi un peccato non avere a disposizione uno spazio più grande, sarebbe andato certamente sold out), con suoni perfetti e ben bilanciati ed una band in grandissima forma.Nota a margine: sono sempre di più i gruppi "storici" che celebrano gli anniversari dei loro album di culto con tour ad hoc.I fans - a giudicare dai numeri - apprezzano moltissimo ma spero, e lo dico con una punta di amarezza, che oltre al grandissimo passato le band con cui molti di noi hanno imparato ad amare l'heavy metal si occupino con passione e tenacia anche a coltivare il futuro.SetlistSetlistSetlist votata dai fans: