, in collaborazione conè entusiasta di annunciare il ritorno deiin terra italica con il tour “”.Nel corso delle tre date spalmate nel secondo weekend di marzo fra Puglia, Lazio ed Emilia, la storica black metal band ellenica proporrà una setlist rispolverando integralmente il primo full-length “”, pietra miliare per il black metal europeo, impreziosendo il tutto con alcuni dei migliori brani dell’ultimo album “”.Official Support deisaranno i, glie i, ai quali si aggiungeranno anche glicome special guest per gli eventi di Bari e Roma.Metal Symposium, Demodè Club – Modugno/BARI, via dei Cedri 14Traffic Live Club – ROMA, Via Prenestina 738Alchemica Music Club – BOLOGNA, via dei Lapidari 8/b** Suonano solo a Bari e RomaMaggiori info a breve: