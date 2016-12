DARK LUNACY

Release Party il 14 gennaio all'Alchemica di Bologna

festeggiano l'uscita del nuovo album "" con un imperdibileall'di Bologna. L'appuntamento è per, prima data live della band nel 2017.Il nuovo lavoro della storica band italiana ha raccolto unanimi pareri positivi da critica e fan. Lo show del 14 gennaio unirà i classici della discografia insieme ai nuovi brani, con una line-up rinnovata che vedeal comando, insieme a(basso),(batteria) e(chitarra). La band torna sul palco dopo le precedenti tre date di ottobre insieme aiSolo per questa occasione, tre diverse tipologie di biglietto:€ 5 -> Ingresso al concerto€ 12 -> Ingresso al concerto + CD "The Rain After The Snow"€ 20 -> Ingresso al concerto + Vinile + CD "The Rain After The Snow"" - MetalHammer.it " - Metallus.it