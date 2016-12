7 gennaio 2017

Freschi della pubblicazione del loro ultimo album ‘’ arrivano a Milano i liguriper una serata all’insegna del death metal di scuola svedese! Ad accompagnarli ci saranno. Sarà il The One diad ospitare queste tre validissime band ilInizio concerti ore 21.30Ingresso soci 5€Tessera ACSI; durante la serata, verrà consegnata all'istante e sarà valida per tutto il 2017 alla modica cifra di 5€.Il nuovo accesso al The One è solo sotterraneo; possibile attraverso la scalinata o l'ascensore.