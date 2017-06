BIGLIETTI:

Sono da oggi disponibili le prevendite per la nuova edizione del, per la prima volta in versione open Air. Come già annunciato sarà una kermesse di un’intera giornata, alla quale prenderanno parte gli artisti che hanno fatto la storia del metal Italiano.A completare il bill ci saranno gli, death metal band bergamasca con una carriera decisamente in ascesa e attualmente al lavoro sul nuovo album.Quest’anno il festival il festival presenta un nuovo poster in aggiunta a quello ufficiale, l’anima più oscura della manifestazione è stata rappresentata dall’opera opera di, noto tattoo artist deglistudio di Roma.Prezzo in cassa € 20, se acquisti on line €15 + dirittiBiglietti disponibili su Mailticket a questo indirizzoSabato 8 LuglioIsola Summer ArenaVia Mercalli 13/A - ParmaEvento Facebook: Clicca QUI