Siamo arrivati all'imperdibile rock & roll party di Natale targato. Quest'anno la location è ildi Milano, rinomato live club milanese, che da anni propone tutte le più promettenti band rock/metal dell'hinterland e non solo.Headliner sul palco ci saranno i, storica band dell'agenzia attiva da più di 10 anni, che ha purtroppo deciso di chiudere la propria carriera con questo ultimo live, per prendersi poi una pausa a tempo indeterminato. Ultima ed unica occasione quindi per riascoltare dal vivo, per l'ultima volta, una delle band più longeve del nostro panorama rock/metal underground. Per l'occasione, special guest alla voce sarà, cantante della band assieme adsui primi due fortunati album.In apertura la all-female rock band, che sta portando dal vivo il nuovo nonché primo album in studio "", uscito lo scorso ottobre per. Ottimo il feedback da parte di tutti gli addetti ai lavori per questo debutto discografico.A scaldare il clima a dovere saranno sul palco anche ia partire dalle 22.00, con un interessante alternative rock/metal con doppio cantato, maschile e femminile.Una serata da non perdere per tutti gli amanti dell'ottima Musica underground, che non può passare inosservata.Ingresso 10 Euro con DrinkA SEGUIRE DJ SET!Genere: R'n'R 360° / Glam / Hard Rock / Metal / Nu Metal / CrossoverDjs: Maooxx - Moreno - Roby Comanducci - Chris 'Ace'Genere: Gothic / New Wave / 80's / Electrowave / Dark Old School / Post Punk / New Romantic / SynthwaveDjs: ORAX - Ale WSD