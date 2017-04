A distanza di soli sei mesi dalla loro ultima tappa, itornano nuovamente a calcare il suolo italico e regalano al proprio, fedelissimo pubblico una prima tappa che farà la felicità di tutti coloro che, pazientemente, hanno atteso il loro grande ritorno così a lungo. Nonostante la scarsa promozione, l’unica data in veste di headliner di questa serata, prevista per martedì 28 marzo 2017, ha chiamato a raccolta al Revolver Club oltre un centinaio di spettatori, pronti per godere di una serata ricca di pathos.Sono circa le 20.40 quando il palco del locale veneziano dà il benvenuto agli. Unica band di supporto per questa particolarissima data “fuori programma”, i finlandesi infiammano il pubblico da subito con il brano iniziale “”, tratto dalla loro ultima pubblicazione, “” (). Seppur la sala sia ancora semi-vuota, i pochi spettatori presenti sfoggiano un entusiasmo fuori dal comune, esternando persino una certa curiosità volta al gruppo di Helsinki, assente dai palchi italiani da appena due anni.Il sestetto appare molto energico, in particolar modo il cantante, sorridente e gagliardo più che mai, ed il chitarrista, il quale, durante il corso della serata, ha sfoderato una grinta ed una tecnicità impressionante, qualità già conosciute al grande pubblico grazie al lavoro svolto con i suoi. I finlandesi sanno come conquistarsi la simpatia del pubblico a suon di riff granitici e melodie accattivanti e il pubblico, da prassi, apprezza. Con circa un’ora piena messa a loro disposizione, i finlandesi offrono un set abbastanza equilibrato che alterna perlopiù i brani più recenti a quelli più conosciuti: infatti, la setlist presenta la bellissima “”, diventato, ormai, uno dei pezzi cardini della band, e “”, scelta come degna conclusione di un set incendiario che è stato sì apprezzato ma che, purtroppo, sembra essere stato leggermente penalizzato da alcuni piccoli inconvenienti tecnici, probabilmente legati a qualche problema legato all’amplificazione.Precisi, puliti e molto tecnici, gli Omnium Gatherum hanno saputo regalare un’altra testimonianza della loro bravura e del loro talento e, a seguito del più tradizionale saluto rivolto ai presenti, si apprestano a lasciare il palco ai veri protagonisti della serata.Scaletta:Al termine dell’incredibile performance regalataci dai finnici, arriva finalmente il tempo di gustarsi il piatto forte della serata. Ogni volta che itornano in Italia, il riscontro è più forte che mai: amatissimi dal pubblico internazionale, ma soprattutto nel bel paese, gli svedesi questa sera tornano in veste ufficiale di headliner per una data che, come specificato all’inizio di questo articolo, è stata definita da molti “fuori programma”, in quanto la band è attualmente in tour con i potentissimiin un tour che la vedrà impegnata sino alla metà di aprile. Un’ottima iniziativa - quella intrapresa dall’agenzia italiana – che ha permesso ai tantissimi fan della band di poter godere di un live a 360 gradi, una scelta che, probabilmente, i tanti spettatori che hanno optato per il concerto successivo si ritroveranno a rimpiangere, i quantoe soci hanno offerto uno spettacolo veramente sovraumano!Sulle note di “”, primo estratto dell’acclamatissimo “” ( qui la nostra recensione ), lo show prende vita. Il pubblico da subito dà inizio alle danze e ai poghi e accompagna i propri idoli ad ogni singola nota. Mikael Stanne appare raggiante e contento di poter regalare al proprio pubblico un live che, personalmente, ho apprezzato dal primo all’ultimo momento e che mi ha permesso di entrare in contatto con una realtà che, fino a poco prima, ho completamente ignorato.Carichi come schegge impazzite, i Dark Tranquillity si presentano al pubblico con una formazione che, solamente per questo tour, vede due asce importanti alle chitarre:, fratello del ben più noto) edei, degni sostituti degli storici chitarristi, assenti per motivi familiari, e, ormai dedicatosi ad altre attività… e proprio i due session members, insieme al nuovo, altissimo bassista, fratello di, ex bassista degli, attireranno su di sé le luci dei riflettori, non solo per l’eccellente abilità tecnica, ma altresì per la grande interazione mostrata al proprio pubblico.Al contrario delle più diverse supposizioni, la scaletta questa sera si presenta ben bilanciata e, come da tradizione, si basa quasi interamente sull’ultimo disco, di cui vengono eseguiti ben cinque pezzi, tra cui la titletrack, “” e “”, ottimamente recepiti dal pubblico, il quale dimostra di conoscere questi brani a menadito. Ampio spazio dedicato anche a “”, disco bistrattato dal pubblico e dalla critica, e “”, di cui vengono presentati le sempre verdi “”, “” e “”, acclamati a gran voce da tutti i presenti in sala!Ben accolta, ovviamente, anche la parentesi dedicata a “”, dal quale vengono estratti solamente tre brani, i più conosciuti forse, che entusiasmano gli spettatori a ruota libera! Poche, invece, le pause auto concessesi dallo stesso Stanne, da sempre propenso al dialogo con i propri fan, ma la cui interazione, invece, sembrava essere ridotta un po’ all’osso, forse a causa della stanchezza derivata dai ritmi intensi di un tour di questa portata e la cui ripercussione si è percepita leggermente nell’esecuzione di alcuni brani, apparsi un po’ sottotono. Momento di alta epicità, invece, con “”, che infiamma la sala al suo punto massimo prima del grande botto con l’encore, composto dalla bellissima “”, “” e la monumentale “”, che chiude la parentesi melodic death degli svedesi.Un live, come detto pocanzi, impeccabile e privo di sbavature che ha sfoderato i più incredibili successi del combo di Goteborg e che ha fatto veramente la felicità dei fan “die-hard”, la cui soddisfazione appariva evidente su tutti i voli degli spettatori qui presenti. Applauditi a piene mani, gli idoli svedesi si congedano dopo i vari lanci di plettri e bacchette e si apprestano a prepararsi, psicologicamente e fisicamente, ad un sano riposo prima di una nuova sferzata di adrenalina che vedrà i nostri calcare il palco dell’Estragon Club il giorno successivo.Scaletta: