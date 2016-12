Sabato, a partire dalle ore 22.00, si esibiranno sul palco, due band della scena Hardcore italiana.L'evento organizzato dallo staff, avrà come di consueto il nomee vedrà avvicendarsi sul palcoA seguire dj set fino alla chiusura.L'evento si svolgerà presso, Via Roma n. 6, Sant'Ilario d'Enza (RE).INGRESSO GRATUITOGenere: Groove Metal / MetalcoreProvenienza: Parmaè una band nata nel 2003 in provincia di Parma. Hanno trovato la loro formazione attuale nel 2012, quando "" (Chitarra Ritmica), "" (Piombo chitarra), "" e "" (Voci), ha incontrato "" (batteria) e "" (Bass Guitar), i componenti giusti per sviluppare il progetto.Durante i 10 anni di storia, Mothz hanno scosso tutta Italia (130 concerti), l'apertura di grandi nomi come Sepultura, EXTREMA, EXILIA, GODDASS. Essi hanno inoltre headliner in prestigiosi club live come Temporock, Fabrik, Black Hole, ed eseguito sul palco principale di Colonia Sonora Festival Internazionale di Musica.impressionano sempre il pubblico con suoni potenti e salti non-stop e si muove, mostrando quanto sia forte la credono in quello che stanno facendo. L'EP "" ha anticipato il lavoro full-length, ma spinto fuori una grande videoclip: "" (diretto da, che ha lavorato con "Articolo 31"). Il primo album, "" (2009) è stato registrato con la co-produzione dinei propri studi a Vicenza.Genere: Death/Groove MetalProvenienza: VeronaIl primo embrione del progetto risale all'incirca al 2003 dalle idee e composizioni dialla chitarra, ma solo a partire dal 2009 cominciano i primi live. Un anno più tardi con l'arrivo dial basso la band riesce nalmente a muovere i primi passi anche al di fuori della propria città (Verona) no ad arrivare ad alcune esperienze all'estero. Con l'ingresso dialla voce un paio di anni dopo arriva quella marcia in più che prima era mancata. Recentemente la formazione è stata completata conalla batteria ed ora isono pronti a proseguire il percorso, ancora più agguerriti.Il filo conduttore tra musica, testi e scena, è il motto stesso con cui la band è solita firmarsi '' che pone la paura in tutte le sue forme come unico vero freno dell'uomo (a differenza del timore invece necessario per la sopravvivenza) e sprona i propri ascoltatori ad affrontarla e vincerla una volta per tutte diventando così padroni della propria esistenza.In questo concept nasce anche il nome della band che prende forma tra le lingue più antiche del genere umano, dove la pauraviene preceduta da, parola dal duplice signicato che al latino 'senza' (da 'sine') contrappone il greco 'con' oppure 'insieme di'.L'impatto sonoro è un infuso tra death americano moderno e thrash metal old school, con un'impronta tipicamente Sinphobia che fonde energia e groove per esibizioni live ad alto coinvolgimento.Informazioni sul locale: