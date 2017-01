DESTRAGE - "A Means To No End" - La seconda parte del tour, sette nuove date

Il tour italiano deisi arricchisce di sette nuovi appuntamenti live nei primi mesi del 2017! Dopo il successo del Release Party al Circolo Magnolia e le prossime date di dicembre (Modena, Calenzano, Roma), la band porterà nel resto della Penisola i nuovi brani di "", ultimo album uscito il 21 Ottobre per Metal Blade.I nuovi show toccheranno, tra gennaio e febbraio 2017, le città di Torino, Napoli, Bari, Brescia, Cesena, Vicenza per poi tornare a Milano nel mese di marzo.Di seguito tutti gli appuntamenti del tour, con le nuove date!è lieta di annunciare la partecipazione deialla tappa pugliese dei("" tour), in programma il 4 febbraio 2017 aldi Bari.