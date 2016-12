MELLOWTOY BACK ON TOUR

Dal vivo a dicembre per 4 date da non perdere

Reduci dal “” che li ha visti dal vivo in più di 10 date per tutta la penisola dallo scorso marzo a maggio, e dal "” che li ha visti presenti tra i più prestigiosi festival estivi,[/B] tornano live a dicembre per quattro date da non perdere, per procedere poi a dedicarsi interamente alle pre-produzioni del quinto album in studio, successore di “” (, 2015).Partiranno da Roma il primo dicembre, per passare a Campobasso e arrivare a Bari sabato 03/12. Chiuderanno poi il 23 con un concerto imperdibile a Milano, dove non suonano dal vivo dallo scorso maggio, in occasione dello speciale “”.Questo il calendario:, Roma - Evento FB , San Giacomo Degli Schiavoni (CB) - Evento FB , Bari - Evento FB , Milano - “XMAS Party"