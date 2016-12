Rotten Winter Deathfest!Venerdì 20 gennaio - Ingresso 5€DISTRUZIONEDeath/Thrash Metal - nascono a Parma, nel febbraio del 1990 e scelgono di esprimersi fin da subito attraverso una propostamusicale di metal estremo con testi in italiano.Autori di dischi come "Endogena", "Pianeta dissolvenza" E "Malicidium", nel luglio 2011, dopo 6 anni di silenzio, i Distruzione tornano sul palco con due nuovi membri e nel giugno 2015 esce il nuovo e devastante album "Distruzione".Gory BlisterDeath Metal con influenze di Death, Pestilence, Morbid Angel, Cannibal Corpse, Carcass e old school death metal!Consumed By VulturesBrutal Death Metal dalla Svizzera.Rise of TyrantsDeath Metal con elementi che spaziano dal groove metal, al black metal, all'hardcore.Sabato 21 gennaio - Ingresso 5€ELECTROCUTIONBand di innegabile importanza nel metal italiano, dopo la pubblicazione di "Inside The Unreal" che li portò a condividere ilpalco con band come Death e Carcass, si sciolsero nel 1997. Nel 2012 annunciano la reunion e nel 2014 l'ultimo capolavoro"Metaphysincarnation" che riscontra recensioni estremamente positive.Maze Of SothothDeath Metal con influenze di Morbid Angel, Behemoth, Slayer, Nile e Dying Fetus.BodygrinderDeath/Grind e ignoranza.EpigraphDeath-Thrash aggressivo non privo di tinte melodiche inedite e molto promettenti considerando l’esperienza dei musicisti.Centrale Rock PubVia Cascina California 9, Erba (Co)Al Centrale non servono tessere per entrare.