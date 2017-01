Hanno da poco pubblicato il nuovo album “” e sono pronti ad affrontare un tour headliner. Stiamo parlando di, la band fondata dalla bellissima modella. La formazione americana, musicalmente posizionata fra sonorità hard rock/alternative, che grazie al singolo “” è salita in alto nelle chart mondiali, sarà in Europa il prossimo febbraio. Saranno due le attesissime date italiane:Ecco di seguito i dettagli:06.02 BOLOGNA, Estragon07.02 MILANO, FabriqueApertura porte: ore 19.00Inizio concerti: ore 20.00Prezzo del biglietto in prevendita: €26,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €32,00Sarà possibile acquistare un numero limitato di VIP PACKAGES, direttamente dal sito della band www.goingtohell.xxx I VIP packages comprendono:Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di venerdì 4 novembreInfo su facebook.com/vertigo.co.it