hanno scritto la storia della musica hard & heavy, da sempre considerati come punto di riferimento fondamentale per il rock storico, sono pronti a tornare sui palchi europei il prossimo febbraio. E’ con piacere che annunciamo le quattro date italiane che la band inglese terrà aEcco di seguito i dettagli:Prezzo in prevendita dei biglietti per Trezzo, Nonantola e Firenze: €25,00+d.p.Prezzo in cassa la sera dello show dei biglietti per Trezzo, Nonantola e Firenze: €30,00Prezzo in prevendita dei biglietti per Lagundo (BZ): €30,00+d.p.Prezzo in cassa la sera dello show dei biglietti per Lagundo (BZ): €40,00+d.p.Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di venerdì 28 ottobre.Per info: facebook.com/vertigo.co.it