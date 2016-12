A circa un anno e mezzo dall'ultima visita in Italia iritornano all'Alcatraz di Milano per presentare il loro nono album in studio intitolato "". Dal mese di febbraio, momento dell'annuncio del tour europeo, l'attesa si è fatta via via sempre più insostenibile per moltissimi appassionati italiani che hanno sempre accolto con calore mediterraneo i cinque musicisti di Kemi e che non potevano quindi perdere l'occasione di rivederli ancora una volta.Dopo i nostrani Trick or Treat quest'anno il compito di gruppo spalla deitocca ai, band svedese giovanissima che porta sul palco dell'Alcatraz un power metal sinfonico con tinte folk che ricorda sonorità vicine a band storiche come Ensiferum, Rhapsody e Stratovarius.Lo spettacolo offerto dagli svedesi, che propongono brani estratti dall'album di debutto "" e dal nuovo "", è particolarmente curato e la proposta musicale non delude sicuramente i presenti che apprezzano e mostrano grande entusiasmo durante tutta l'esibizione della band. Nel breve tempo a disposizione, iriescono a dimostrare tutta la loro bravura tecnica, ma soprattutto ad evidenziare la volontà di riportare freschezza e innovazione in un genere che ultimamente arranca e fa fatica ad emozionare e coinvolgere come una volta.non si fanno attendere più di tanto e, quando le luci si spengono, le note di "", terzo singolo estratto dall'ultimo lavoro della band, anticipano l'ingresso die compagni che aspettano come un gruppo di astronauti la scadenza di un countdown scandito da una voce preregistrata per partire. 5, 4, 3, 2, 1. Accensione.Il concerto si apre in modo prevedibile con i primi due singoli estratti dal nuovo album "" e "" che in sede live riescono ad essere convincenti per proseguire poi col singolo di "", "", la potentissimadel controverso "" e la stupenda "", una tripletta molto azzeccata che mette alla prova il quintetto finlandese e conferma il perfetto stato di salute della band.Sugli scroscianti applausi del pubblico inizia quindi uno scambio di battute tra brani estratti da "" e classici meno recenti e più conosciuti che hanno reso più digeribile il nuovo album non ancora compreso o apprezzato del tutto dalla critica. "" e la sempreverde "" cominciano questo duetto tra presente e passato che prosegue con "" e "", brano di apertura di "" e si conclude con la già citata "" e l'inattesa "" dal secondo album "".Prima dell'encore, si apre un breve sipario che vede protagonista il tastierista, alla vigilia del suo trentottesimo compleanno, che viene omaggiato dal pubblico con la classica canzone di auguri e un quaderno di dediche raccolte dal fan club ufficiale consegnato direttamente in mano al festeggiato che ringrazia con un timido "Grazie tante".Di tutt'altro spessore sono invece le parole del frontmanche si rivolge al pubblico con riconoscenza e gratitudine per aver supportato e consentito alla band di continuare a fare musica e, con la promessa di tornare presto in Italia, saluta la folla ed esce per ritornare poco dopo insieme ai suoi compagni per gli ultimi due brani." e l'immancabile "" chiudono l'ottima performance deiche, complici la buona qualità dei suoni e l'esecuzione di una scaletta non troppo originale ma senza rischi, dimostra il grande valore di una band che nonostante gli alti e bassi dell'ultimo decennio è ancora in grado di emozionare, coinvolgere e divertire.