In attesa del nuovo album “”, che sarà disponibile alla fine di febbraio 2017, il tour deglifa tappa in Lussemburgo, consentendomi di saggiare le condizioni della band dopo il concerto in terra italica seguito al lancio di “”.L’apertura della serata è esaltante e potente: sul palco salgono infatti gli, ragazzi inglesi già sotto contrattodi cui sentiremo sicuramente parlare, che offrono un hard rock moderno e potente, dai forti connotati blues, che incarna la migliore tradizione del genere pur restando estremamente personale, grazie soprattutto alla splendida voce del frontman. Una graditissima sorpresa e corsa obbligata al merchandising per acquistare l’omonimo album di debutto ( qui la recensione a cura del nostro Aimax...e in effetti un 8 da Aimax non si prende certo tutti i giorni, ndr).Rapidissimo cambio palco ed i nostri eroi si presentano con la doppietta, ottima ma ancora non sufficiente a far capitolare i presenti: per questo è necessaria, che potente e ruffiana si insinua nei cuori ghiacciati dei crucchi fino a farli esplodere di calda gioia metallica.Quale momento migliore per un bel siparietto? Ecco che il teatrino cazzaro prende il sopravvento, con il solito cabaret condito di doppi sensi (ma nemmeno così doppi) e porcate. Dopo infiniti minuti di delirio, arriva, che é la solita mazzata sui denti. La vera perla di questa prima metà del concerto è però il solo di chitarra di, che mostra ancora una volta tutta la sua grandezza ed impreziosisce il tutto con citazioni di riff celebri e giochi con il pubblico: un vero istrione della sei corde, che senza timore di essere smentiti possiamo accostare a grandi e più blasonati chitarristi per tecnica, tocco e gusto.Arriva poi il momento delle donne sul palco. Si comincia con una timidissima ragazza francese, che si becca bacetti ed avances sulle note di, deludendo però tutti i presenti quando alla semplice domanda “Do you like sucking balls?” risponde con un innocente quanto inspiegabile “I don’t know”. La donzella rimane sul palco mentre viene raggiunta dalle altre 16, per: balli, strusciatine e selfie per uno dei classici momenti dei concerti Steel Panther, anche se al contrario di altre volte questa sera il tutto si svolge senza esibizione di poppe né da parte delle fortunate partecipanti né da parte delle fanciulle rimaste in platea.Chiusura di set coned encore affidati aApplausi, applausi ed ancora applausi, per una qualità cristallina ed una sicurezza totale che fino a due anni fa non sembrava così evidente. Ci volevano loro per far urlare, cantare e saltare il solitamente gelido pubblico lussemburghese: lunga vita agli eroi del glam del 2000, che ormai rappresentano una certezza assoluta non solo di sano divertimento, ma anche di impeccabile resa sonora.